30 августа 2019, 16:38Бизнесновости

В Пензенской области произвели 500 тонн сахара

30 августа в Каменском районе на сахарном предприятии произвели первую партию сахара объемом 500 тонн.

Как сообщает пресс-центр министерства сельского хозяйства региона, новый сахарный завод начал работу 29 августа, уже на следующий день получена первая партия.

В Пензенской области убрали сахарную свеклу с площади 118 гектаров, валовой сбор составил 5,2 тыс. тонн. Средняя урожайность равна 441 ц/га.

Сбор сахарной свеклы продолжается в Каменском и Сердобском районах, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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