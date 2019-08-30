В Пензенской области произвели 500 тонн сахара

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30 августа 2019, 16:38Бизнесновости
30 августа в Каменском районе на сахарном предприятии произвели первую партию сахара объемом 500 тонн.
Как сообщает пресс-центр министерства сельского хозяйства региона, новый сахарный завод начал работу 29 августа, уже на следующий день получена первая партия.
В Пензенской области убрали сахарную свеклу с площади 118 гектаров, валовой сбор составил 5,2 тыс. тонн. Средняя урожайность равна 441 ц/га.
Сбор сахарной свеклы продолжается в Каменском и Сердобском районах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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