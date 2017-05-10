В Пензенской области произошло смертельное ДТП

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10 мая 2017, 18:14Происшествия
Сотрудники пензенской автоинспекции выясняют обстоятельства жуткой аварии, произошедшей в Пензе. В вечернее время на 624 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись три автомобиля: «Рено Логан», «Митцубиси Паджеро» и «Киа Рио».
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Рено Логан», мужчина 1980 года рождения, от полученных травм погиб на месте. Водитель автомобиля «Киа Рио», мужчина 72-го года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщила старший инспектор отделения ПБДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.
В аварии также пострадали пассажиры «Рено Логан» - девочки 2010 и 2014 годов рождения. Они были госпитализированы. Еще одна пассажирка французского седана - 30-летняя женщина - получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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