В Пензенской области произошло смертельное ДТП

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10 июля 2017, 16:34Происшествия
В Спасском районе Пензенской области столкнулись две иномарки.
На 477 километре автодороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобилей «Шкода Супер» и «Вольво».
Водитель и пассажир «Шкоды» скончались на месте аварии, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.
По факту ДТП проводят проверку, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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