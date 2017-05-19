19 мая 2017, 15:36Происшествия В Пензенской области произошло ДТП с участием трех автомобилей В Бессоновском районе Пензенской области столкнулись КАМАЗ и две легковушки.

На 651 километре федеральной дороги М-5 «УРАЛ» произошло столкновение автомобилей «КАМАЗ-5511», «ВАЗ-21099» и «Лада Ларгус», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

За рулем КАМАЗа находился мужчина 1987 года рождения, Ларгусом управлял мужчина 1971 года рождения. Молодой человек 1997 года рождения, управлявший ВАЗ-21099, от полученных травм скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Пензенской области, по данному факту проводится проверка.

Происшествия

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