В Пензенской области произошло ДТП с участием трех автомобилей

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19 мая 2017, 15:36Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области столкнулись КАМАЗ и две легковушки.
На 651 километре федеральной дороги М-5 «УРАЛ» произошло столкновение автомобилей «КАМАЗ-5511», «ВАЗ-21099» и «Лада Ларгус», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
За рулем КАМАЗа находился мужчина 1987 года рождения, Ларгусом управлял мужчина 1971 года рождения. Молодой человек 1997 года рождения, управлявший ВАЗ-21099, от полученных травм скончался на месте.
Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Пензенской области, по данному факту проводится проверка.
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