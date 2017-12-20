В Пензенской области в ДТП погиб ребенок

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20 декабря 2017, 19:41Происшествия
В Пензенской области погиб ребенок. 8-летнего мальчика сбил легковой автомобиль. Трагическое ДТП произошло накануне днем на федеральной трассе. Все обстоятельства случившегося и причины аварии сейчас выясняют сотрудники полиции.
«Предварительно установлено, что 19 декабря в 12 часов 10 минут на 471 километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал», в границах Спасского района, водитель автомобиля «Вольво», мужчина 1964 года рождения, допустил наезд на пешехода - мальчика 2009 года рождения.
В результате данного дорожно-транспортного происшествия мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте», - прокомментировал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
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