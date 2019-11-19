В Пензенской области проиндексируют выплаты детям-сиротам

С 1 февраля 2020 года в Пензенской области увеличится ежемесячный размер выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного Собрания Пензенской области в ходе сессии 19 ноября. Законопроект представил министр образования региона Александр Воронков.

В частности, с 1 февраля следующего года предусмотрены следующие выплаты: для детей до трех лет – 10880 рублей (+330 рублей), от трех до семи лет – 10600 рублей (+390 рублей), от 11 до 18 лет (+560 рублей).

Также документ предусматривает увеличение размера денежной компенсации для самостоятельного приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования на каждого выпускника образовательной организации из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она будет составлять 71 630 рублей (+430 рублей), пояснил Александр Воронков

На реализацию мер соцподдержки по расчету требуется в 2020 году 663 730,8 тыс. рублей.

Председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин отметил, что необходимые средства в бюджет уже заложены. Законопроект был поддержан депутатами единогласно, пишет ИА «Пенза-Пресс».