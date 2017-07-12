12 июля 2017, 14:01Общество Белозерцев встретился с ведущими переработчиками молока в России В Пензенской области проходит семинар «Современные векторы развития молочного бизнеса на региональном и федеральном уровнях». Губернатор Иван Белозерцев встретился с его участниками, ведущими российскими переработчиками молока. Эксперты обсудили с главой региона проблемы контроля качества сырья и фальсификации молочной продукции, а также вопросы популяризации молока и молочных продуктов среди населения.

Пензенская область входит в число субъектов, где активно развиваются молочное животноводство и переработка молока. Только за 2016 год на территории региона произвели 335 тысяч тонн этого продукта.

«Пензенская область замыкает 20-ку регионов Российской Федерации по объему молока. Но нам хотелось бы быть в десятке, а потом, может быть, и в тройке. Сразу это, конечно, не сделать, нужны большие вложения, нужно заниматься», - сообщил губернатор Пензенской области

Иван Белозерцев

В регионе работает комиссия по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции, ее заседания проходят ежеквартально. Все претензии к качеству молока, в том числе и из других регионов страны, рассматриваются с участием профильных ведомств.

Общество

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