В пензенской области прогнозируют рост валового регионального продукта

29 октября председатель правительства Пензенской области Николай Симонов провел заседание, в рамках которого рассмотрели прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года.

Николай Симонов отметил, что дальнейшее социально-экономическое развитие области во многом будет определяться реализацией мероприятий, направленных на достижение целевых показателей национальных проектов, установленных указом президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«В текущем году экономика области демонстрирует устойчивую положительную динамику основных показателей. Отмечается рост промышленного производства, инвестиционных вложений, показателей потребительского рынка. Высокими темпами наращиваются объемы сельскохозяйственного производства и жилищного строительства. Наблюдается снижение показателей безработицы, рост заработной платы и доходов населения», – сообщил заместитель министра экономики Пензенской области Роман Трялин.

По его прогнозам, валовой региональный продукт в текущем году увеличится на 1,7 %, что на 0,4 больше, чем по России. Объем ВРП в текущих ценах по итогам года должен составить 406,5 млрд рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области, такие темпы роста стали возможными благодаря увеличению объемов производства в обрабатывающем секторе. Наиболее значительное влияние на динамику промышленного производства оказывают виды деятельности, связанные с производством продуктов питания, целлюлозно-бумажным производством, продукцией машино- и станкостроения.

Согласно базовому варианту прогноза, в следующие три года экономический рост продолжится. К 2022 году объем валового регионального продукта увеличится на 10,3% к уровню 2018 года и составит почти 500 млрд рублей. Более высоких темпов экономического роста планируют достигнуть за счет повышения деловой и инвестиционной активности, производительности труда, снижения административной нагрузки на бизнес, решения инфраструктурных проблем.