В Пензенской области прогнозируют дождь и похолодание

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02 июня 2017, 12:32Общество
ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 3 июня.
В регионе ожидается облачная погода, местами – кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Столбик термометра днем поднимется до +13 градусов, ночью +7 градусов. Скорость ветра разовьется до 9-14 м/сек.
Из-за грозы на муниципальном уровне возможны отключения электроэнергии, сообщили в управлении.
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