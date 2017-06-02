02 июня 2017, 12:32Общество

В Пензенской области прогнозируют дождь и похолодание

ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 3 июня.

В регионе ожидается облачная погода, местами – кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Столбик термометра днем поднимется до +13 градусов, ночью +7 градусов. Скорость ветра разовьется до 9-14 м/сек.

Из-за грозы на муниципальном уровне возможны отключения электроэнергии, сообщили в управлении.

Общество
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