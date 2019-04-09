В Пензенской области продолжают регистрировать грипп

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09 апреля 2019, 15:06Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога на 51%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 2018 случаев ОРВИ. Чаще болели взрослые, детей в общей структуре — 31,5%. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Кузнецком, Камешкирском, Лопатинском, Неверкинском, Сосновоборском районах и в Пензе.
«В областном центре в течение 14 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 197,4 на 100 тысяч населения - 1029 случаев», — добавили в пресс-службе ведомства.
Также медики зарегистрировали с начала эпидсезона 263 случая заболевания гриппом, из них 124 - у детей и 139 - у взрослых, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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