В Пензенской области продолжают регистрировать грипп

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога на 51%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 2018 случаев ОРВИ. Чаще болели взрослые, детей в общей структуре — 31,5%. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Кузнецком, Камешкирском, Лопатинском, Неверкинском, Сосновоборском районах и в Пензе.

«В областном центре в течение 14 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 197,4 на 100 тысяч населения - 1029 случаев», — добавили в пресс-службе ведомства.

Также медики зарегистрировали с начала эпидсезона 263 случая заболевания гриппом, из них 124 - у детей и 139 - у взрослых, пишет ИА «Пенза-Пресс».