В Пензенской области продолжается борьба с последствиями снегопада

Сильный снегопад, который обрушился на Пензенскую область еще вечером 15 января, отступил, но упорная борьба с его последствиями продолжается. На дорогах - пробки, во дворах и прилегающим к многоэтажкам территориях - снежная каша.

Первые проблемы, с которыми во второй день борьбы с последствиями снегопада столкнулись пензенцы, как правило, выглядели именно так - сосед по парковочному месту буксует в снежной каше, а остальные ждут или помогают.

А на дороге в сторону Заречного образовалась пробка, которая растянулась более чем на километр по улицам Чаадаева и Кордон Сурка. Свыше трети автомобилей там - массивные фуры и грузовики, которые нередко буксовали в снежной каше и уже имеющуюся пробку делали совсем беспросветной. Нервы автомобилистов определенно сдавали, многие объезжали затор по заснеженной обочине или разворачивали машины.

Причина затора на Ахунском переезде выяснилась спустя полчаса ожидания в пробке - его расчищали от снега вручную.

Проблемы возникли и на другом выезде из Пензы. Сообщения о пробке в районе улицы Аустрина поступали и в 9.00, и в 11.30. По комментариям автомобилистов можно проследить, как затор разросся сначала от улицы Аустрина, затем до Ухтинки, а дальше - до центра соседней Бессоновки. Возможной причиной стал заехавший в заснеженную обочину автобус. На качество уборки снега жаловались автомобилисты, простоявшие в утренних пробках уже в самой Пензе.

В городской администрации не прокомментировали ситуацию с уборкой снега, сославшись на занятость, а вот автомобилисты свою жалобу на оперативность и качество уборки дорог, судя по настроениям в интернете, уже готовятся оформить как коллективный запрос в прокуратуру.