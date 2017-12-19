В Пензенской области продлили срок уменьшения зарплаты губернатора

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19 декабря 2017, 17:37Общество
19 декабря на сессии Законодательного Собрания Пензенской области приняли законопроект о продлении уменьшения на 10% зарплат губернатора и спикера регионального парламента.
Еще на год продлить уменьшение зарплат предложил губернатор Иван Белозерцев, соответствующее письмо он направил председателю ЗакСобра Валерию Лидину. Депутаты поддержали это решение.
В закон Пензенской области «О денежном вознаграждении губернатора Пензенской области и председателя Законодательного Собрания Пензенской области» внесли изменения, заменив слова «с 1 января по 31 декабря 2017 года» словами «с 1 января по 31 декабря 2018 года», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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