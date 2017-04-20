В Пензенской области продлили ограничение движения большегрузов

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20 апреля 2017, 17:31Общество
В Пензенской области продлили ограничение движения транспортных средств до 5 мая.
«На территории области продляется временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на любую ось - 4 тонны», — сообщили в пресс-службе регионального минстроя.
Каждый день в регионе на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения будут работать два передвижных пункта весового контроля. Мера вводится для сохранности дорог.
Ранее сообщалось, что ограничение было введено с 25 марта по 25 апреля.
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