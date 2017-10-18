18 октября 2017, 19:18Общество В Пензенской области призывают активнее тестировать детей на наркотики Педагоги области обсудили вопросы, связанные с тестированием школьников и студентов, направленным на раннее выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ. На базе пензенского автомобильно-дорожного колледжа прошло заседание коллегии регионального министерства образования.

Таким видом профилактики наркомании в регионе вплотную занялись с 2015 года. Он включает социально-психологическое тестирование и медицинский осмотр. За два с половиной года было проверено около 40 образовательных организаций.

«Социально-психологическое тестирование выявляет склонность к потреблению. Важно проводить индивидуальную работу. Как только мы выявили группу риска, надо смотреть, кто ее сформировал», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В 2018 году планируется охватить тестированием на 1000 школьников и студентов больше, чем обычно. Однако сделать профилактическую работу более эффективной мешает отказ многих родителей от участия детей в тестировании и медицинском осмотре. Участники заседания обсудили, каким образом можно повлиять на родителей школьников, для того, чтобы больше учащихся могли пройти тесты.

Общество

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