В Пензенской области приступили к уборке сои

Пензенские аграрии приступили к уборке сои. Первыми урожай начали собирать в Колышлейском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в настоящее время в регионе сою убрали с площади 25 гектаров, валовой сбор составляет 13 тонн при средней урожайности 5 ц/га.

В этом году в Пензенской области предстоит убрать сою с площади 26 тыс. гектаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».