В Пензенской области приступили к уборке сои

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03 сентября 2018, 14:36Бизнесновости
Пензенские аграрии приступили к уборке сои. Первыми урожай начали собирать в Колышлейском районе.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в настоящее время в регионе сою убрали с площади 25 гектаров, валовой сбор составляет 13 тонн при средней урожайности 5 ц/га.
В этом году в Пензенской области предстоит убрать сою с площади 26 тыс. гектаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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