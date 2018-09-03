03 сентября 2018, 14:36Бизнесновости

В Пензенской области приступили к уборке сои

Пензенские аграрии приступили к уборке сои. Первыми урожай начали собирать в Колышлейском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в настоящее время в регионе сою убрали с площади 25 гектаров, валовой сбор составляет 13 тонн при средней урожайности 5 ц/га.

В этом году в Пензенской области предстоит убрать сою с площади 26 тыс. гектаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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Источник фотографии: Скриншот: https://pixabay.com/ru/соя-рука-агро-урожай-семена-1831704/

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