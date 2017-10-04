04 октября 2017, 13:36Общество В Пензенской области приостановили оборот ветлекарства Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует, что при проверке было выявлено несоответствие качества лекарственного препарата для ветеринарного применения «АСД фракция 3».

Пресс-служба ведомства сообщает о приостановлении реализации этой серии лекарства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В случае выявления средства в обороте в Республике Мордовия и Пензенской области необходимо информировать сотрудников ведомства по телефону: 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru», - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

«В случае выявления средства в обороте в Республике Мордовия и Пензенской области необходимо информировать сотрудников ведомства по телефону: 23-19-98 или по электронной почте: buhrm@mail.ru», - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

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