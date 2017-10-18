В Пензенской области «прикроют» сайты с санкционкой

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18 октября 2017, 15:34Общество
Сотрудники прокуратуры Вадинского района Пензенской области проверили исполнение законодательства в сфере выявления и пресечения ввоза на территорию РФ санкционных продуктов.
Во время мониторинга Сети они выявили сайт с информацией о способах приобретения включенной в санкционный перечень сельскохозяйственной продукции (сыры, хамон, ветчина и т.д.). На другом ресурсе запрещенные продукты были выставлены на продажу. Там же был указан телефон, по которому можно узнать цену и оформить заказ.
После проверки в суд направили исковое заявление о признании и блокировке указанной информации, которая запрещена к распространению на территории России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сейчас иск находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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