В Пензенской области при благоустройстве учтут пожелания инвалидов

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21 марта 2018, 14:34Общество
В Пензенской области мероприятия по благоустройству населенных пунктов будут планировать, исходя из потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Необходимо создать действительно доступную среду, в которой все жители смогут чувствовать себя одинаково комфортно. У нас много пензенцев, которые в силу своей жизненной ситуации вынуждены проводить много времени дома, хотя хотели бы чаще выходить на улицу, гулять, посещать различные мероприятия.
Мы должны учесть их потребности – где-то сделать пандус, где-то предусмотреть поручни, оборудовать опасные пешеходные переходы звуковыми сигналами и так далее. Значительная часть этих мер облегчит передвижение по населенному пункту пожилых людей, позволит им вести более активный образ жизни», – отметил губернатор Иван Белозерцев.
Так, по поручению главы региона был изучен опыт по формированию городских пространств для маломобильных групп населения в Сочи, Ульяновске, Самаре, Нижнем Новгороде. Лучшие практики планируется применить и в Пензенской области, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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