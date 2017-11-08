08 ноября 2017, 11:33Общество В Пензенской области превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ За неделю в Пензенской области острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 2465 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог превышен на 12,3%.

Таким образом, в течение недели ОРВИ переболело 0,18% совокупного населения и 0,41% детей до 14 лет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Наиболее высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Лопатинском, Кондольском, Камешкирском, Никольском, Сосновоборском, Кузнецком, Неверкинском районах, а также в Пензе и Кузнецке.

«Заболеваемость детей ОРВИ в течение 44-ой недели 2017 года по суммарной заболеваемости и во всех возрастных группах ниже контрольного уровня: 0-2 года – на 52,4%, 3-6 лет – на 55,7%, 7-14 лет – на 40,8%», - отметили в пресс-службе управления.

Общество

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