16 января 2017, 18:49Здоровье В Пензенской области превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ За прошлую неделю в Пензенской области ОРВИ подхватили более 3500 человек.

Основной прирост заболеваемости зафиксирован в возрастной группе людей старше 15 лет. Больше всего заболевших - в Пачелмском районе и в Пензе. С начала сезона гриппом заболели 144 человека, однако бить тревогу пока рано. По словам специалистов, сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на уровне средних многолетних значений.

«За прошедшую неделю зарегистрировано 3520 случаев ОРВИ на территории Пензенской области. Эпидпорог незначительно превышен - на 21%. В Пензе заболевших - 2267 человек, эпидпорог превышен практически на 27%. С начала эпидсезона зарегистрировано 144 случая гриппа. Преимущественно это грипп H3N2, так называемый гонконгский грипп. С начала недели на карантин было выведено три класса в отдельных школах города: №42, №45 и центр образования», - сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, значительная разница в показателях первой и второй недель после Нового года появляется потому, что во время праздников заболевшие редко обращаются к врачам, так как отсутствует необходимость брать больничный.

Реальная ситуация по заболеваемости гриппом в регионе начнет проясняться только на следующей неделе.

Здоровье

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