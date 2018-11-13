В Пензенской области предложили создать фонд поддержки развития туризма

Член общественного совета при ЗакСобрании Пензенской области Марина Горбачева в ходе слушаний по проекту бюджета региона на 2019-2021 годы предложила губернатору Ивану Белозерцеву создать фонд поддержки развития туризма.

Глава региона согласился с необходимостью усиления поддержки данного направления.

«Абсолютно согласен. Став губернатором, постоянно обращаю на это внимание. Предложение абсолютно правильное, и президент об этом говорит, и председатель правительства», - отметил Иван Белозерцев.

Он сообщил, что обязательно рассмотрит возможности усиления финансовой и организационной поддержки развития туристического кластера, пишет ИА «Пенза-Пресс».