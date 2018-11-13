В Пензенской области предложили создать фонд поддержки развития туризма

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13 ноября 2018, 17:08Общество
Член общественного совета при ЗакСобрании Пензенской области Марина Горбачева в ходе слушаний по проекту бюджета региона на 2019-2021 годы предложила губернатору Ивану Белозерцеву создать фонд поддержки развития туризма.
Глава региона согласился с необходимостью усиления поддержки данного направления.
«Абсолютно согласен. Став губернатором, постоянно обращаю на это внимание. Предложение абсолютно правильное, и президент об этом говорит, и председатель правительства», - отметил Иван Белозерцев.
Он сообщил, что обязательно рассмотрит возможности усиления финансовой и организационной поддержки развития туристического кластера, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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