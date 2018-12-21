В Пензенской области появятся школьные дружины по борьбе с наркоманией

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21 декабря 2018, 17:08Общество
На заседании антинаркотической комиссии в правительстве Пензенской области 21 декабря обсудили новые методы профилактики потребления запрещенных веществ.
Так, за 11 месяцев 2018 года наблюдается снижение показателей, характеризующих наркоситуацию. Например, уменьшилось число пациентов с диагнозом «наркомания». В образовательных учреждениях региона проводились тестирования, в которых приняли участие около 50 тысяч детей и подростков, сообщили в пресс-центре облправительства.
«Наша задача - и дальше работать с молодежью, родителями разъяснять важность проведения таких обследований. Взрослые должны понимать, что мы хотим не уличить их детей, а помочь предотвратить проблемы с их здоровьем. Не менее важно - принимать меры реагирования по результатам тестирования», - отметил губернатор Иван Белозерцев.
Также он подчеркнул, что необходимо бороться с вовлечением молодежи в распространение наркотиков через интернет. Чтобы они знали, что такая «работа» - уголовно наказуема.
Глава региона поручил до 1 апреля 2019 года сформировать систему школьных добровольческих дружин, в состав которых должны войти, прежде всего, сами несовершеннолетние. А главам муниципальных образований и профильному министерству - обеспечить выполнение этой задачи, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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