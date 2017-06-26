26 июня 2017, 10:16Образование В Пензенской области появятся баннеры с рекламой грамотной речи В Пензенской области для популяризации русского языка и грамотной речи будут создавать социальную рекламу.

С такой инициативой выступили члены Совета по русскому языку при региональном правительстве, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«На заседании Совета был рассмотрен вопрос о создании и размещении на территории Пензенской области баннеров, популяризующих русский язык и грамотную речь. В этой связи решено провести среди учащейся молодежи конкурс на лучшую социальную рекламу с соответствующей тематикой. Положение о конкурсе будет разработано к началу нового учебного года», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Также участники Совета обсудили вопросы о продвижении русского языка в региональных СМИ, проведение в учебных заведениях Пензенской области Недели русского языка в рамках празднования Международного дня родного языка (21 февраля), мастер-классов по лингвистическому краеведению для учителей-словесников и др.

Образование

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