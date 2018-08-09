В Пензенской области появится новый зоологический заказник

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09 августа 2018, 17:37Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление об образовании государственного природного зоологического заказника регионального значения «Вадинский».
Согласно документу, заказник будет образован в Вадинском районе на 10 лет без изъятия земельных участков у землевладельцев, землепользователей, собственников и арендаторов. Площадь заказника - 13,3 тыс. га.
«Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения, предназначенной для сохранения и восстановления на территории Пензенской области редких и исчезающих видов животных, в том числе - ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях, и среды их обитания», - отмечается в постановлении.
В заказнике будут запрещены охота, рыболовство, взрывные работы и др, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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