В Пензенской области появится новый свинокомплекс

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21 июля 2017, 17:59Общество
В Пензенском районе появится новый свинокомплекс. На строительство предприятия крупный инвестор готов выделить 3,5 миллиарда рублей.
Предприятие будет создано на основе современных американских комплексов. К инвестиционным площадкам планируется провести газовые электрические сети, построить подъездные пути и средства биологической защиты. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и представители инвестора подписали протокол о намерениях.
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