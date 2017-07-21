21 июля 2017, 17:59Общество

В Пензенской области появится новый свинокомплекс

В Пензенском районе появится новый свинокомплекс. На строительство предприятия крупный инвестор готов выделить 3,5 миллиарда рублей.

Предприятие будет создано на основе современных американских комплексов. К инвестиционным площадкам планируется провести газовые электрические сети, построить подъездные пути и средства биологической защиты. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и представители инвестора подписали протокол о намерениях.

Общество
просмотров 22
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: скриншот - www.youtube.com/watch?v=EFGSNYP46oM
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ