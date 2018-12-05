В Пензенской области появится еще больше «бережливых» поликлиник

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова напомнила, что Пензенская область включена в число 33 субъектов страны по реализации данного проекта.

«Его цель – повышение удовлетворенности населения получением медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях. Основным путем является переход поликлиники к «бережливой» технологии. Это включает увеличение времени работы врача непосредственно с пациентом в два раза, сокращение времени записи на прием, очередности в регистратуре, ожидания перед кабинетом врача в три раза, сокращение срока прохождения первого этапа диспансеризации до двух дней», - сказала она.

По словам замминистра, для реализации проекта в январе 2018 года в Пензенской области создали центр организации медико-санитарной помощи, его основная задача – достижение показателей, как следствие, - повышение уровня удовлетворенности граждан оказанием медпомощи. В настоящее время в проекте участвуют 32 медицинские организации: 19 взрослых и 13 детских поликлиник. С 2019 года на предстоящие шесть лет запланировано включить еще 19.

«Основные направления деятельности при создании новой модели медицинской организации основаны на положительных результатах, достигнутых в пилотных поликлиниках. Например, электронная регистратура, что подразумевает под собой электронное управление очередью, зонирование пространства, понятная навигация по поликлинике и т.д. В настоящее время реализуются проекты «Поликлиника под ключ», то есть во вновь строящихся объектах уже предусмотрены все технологии», - сообщила Оксана Чижова, пишет ИА «Пенза-Пресс».