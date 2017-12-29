29 декабря 2017, 19:22Общество В Пензенской области введут пособия на детей С января 2018 года российским семьям будет выплачиваться новое ежемесячное пособие при рождении ребенка. Соответствующий закон стал инициативой президента Владимира Путина. В Пензенской области, по данным специалистов, на социальную выплату могут рассчитывать более 5500 семей.

Каждый день Маргарита представляет тот момент, когда она впервые увидит и возьмет на руки своего малыша. Он должен появиться на свет совсем скоро, сейчас будущая мама - на восьмом месяце беременности. Это будет первый ребенок в семье Ларионовых. Его рождения с нетерпением ждут родные и друзья. Мальчик или девочка: пока держат в секрете от посторонних, боятся сглазить. По этой же причине не покупали ни игрушки, ни одежду, ни кроватку.

«Есть суеверие, что нельзя покупать заранее вещи ребенку. Мы решили, что покупками займется папа, пока мы с малышом будем в больнице. Сейчас товары для детей очень дорогие, но я уверена, что все необходимое у нас будет», - рассказала будущая мама Маргарита Ларионова.

С 1 января в России появится новая мера социальной поддержки. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Выплата не требует софинансирования от регионов. В течение первых трех лет на пособие выделят почти 145 миллиардов рублей из федерального бюджета. В Пензенской области размер выплаты составит 9 470 рублей.

«Это коснется детей, рожденных после 1 января 2018 года. Право на новую выплату получат семьи, среднедушевой доход которых на каждого члена семьи составляет не более 14 656 рублей», - рассказала начальник управления организации социальной поддержки граждан министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Марина Кирилова.

Новое пособие будут выплачивать ежемесячно, пока ребенку не исполнится полтора года. В Пензенской области на такую социальную помощь могут рассчитывать более 5500 семей. Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в органы. При рождении второго ребенка заявление о ежемесячном денежном пособии будут принимать в Пенсионном фонде вместе с заявлением об оформлении материнского капитала.

Общество

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