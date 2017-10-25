В Пензенской области повысился уровень заболеваемости ОРВИ

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25 октября 2017, 14:33Общество
В Пензенской области за неделю зарегистрировано 1618 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
Заболеваемость ОРВИ - ниже эпидемического порога на 53,6%, но по сравнению с предыдущей неделей заболевших больше, уровень заболеваемости повысился на 6,9%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пензенской области.
Наибольшее число заразившихся людей отмечено в Кузнецке, Кузнецком, Никольском, Сосновоборском, Лопатинском, Камешкирском, Неверкинском, Городищенском, Кондольском и Нижнеломовском районах.
Больше половины заболевших в Пензенской области – дети до 14 лет (58,4%).
В Пензе за неделею зарегистрировано 417 случаев ОРВИ, это ниже эпидпорога на 64%. Контрольный уровень не превышен ни в одной из возрастных групп, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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