В пензенском правительстве обсудили доступность жилья

Пензенская область заняла четвертое место по уровню доступности жилья в Приволжском федеральном округе. Об этом стало известно на заседании в региональном правительстве. Один из важных показателей развития региона достигнут в 2017-м после ввода в эксплуатацию почти 800 тысяч квадратных метров.

Объем ввода жилья в регионе - не ниже показателей 2017 года. Такую цель поставили перед главами муниципалитетов на заседании в правительстве Пензенской области. Специалисты отметили, что за 2017 год в регионе введено в эксплуатацию 886 тысяч квадратных метров жилья, это выше уровня 2016 года.

«Для Пензенской области прогнозный показатель установлен на уровне 2,65. Этот коэффициент сложился еще в 2016-м. В 2017 году, в связи с тем, что произошло некое снижение стоимости квадратного метра жилья, показатель стал - 2,64. То есть повысилась доступность жилья», - рассказала начальник МКУ «Управление капитального строительства» Пензы Светлана Круглова.

Задачу сдать дома в срок в полном объеме выполнили не все муниципалитеты. Это привело к снижению темпов роста вводимого жилья в 2018-м. В первом квартале вместо 165 тысяч квадратных метров построено 150 тысяч.

«Если мы останемся на уровне, который вы подтвердили по количеству вводимого жилья в квадратных метрах, эти негативные тенденции встретятся, и коэффициент доступности жилья провалится», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

По словам председателя регионального правительства, необходимо принимать жесткие меры, как к подрядчикам, так и к главам муниципалитетов, сорвавших сроки сдачи жилья. Это касается и индивидуальной застройки, и многоквартирных домов. Для стимулирования спроса на жилье будут строиться новые микрорайоны с развитой инфраструктурой, а также продолжится действие программ льготного ипотечного кредитования и поддержки молодых и многодетных семей, приобретающих недвижимость.