В Пензенской области повысился индекс промышленного производства

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17 июля 2019, 11:33Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с журналистами реализацию нацпроектов в регионе.
«Индекс промышленного производства в Пензенской области вырос по отношению к прошлому году. Региональные показатели – 103,1%. Это выше, чем среднероссийские – 102,4%. Значительно увеличилось производство мяса – почти на 35%. Это результат как реализации крупных инвестиционных проектов, так и развития крестьянско-фермерских хозяйств», - отметил Иван Белозерцев.
Он добавил, что открытие высокотехнологичных производств и создание новых рабочих мест – одно из необходимых условий выхода из демографического кризиса.
Глава региона также отметил, что контролировать выполнение всех работ ему помогают соцсети, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Социальные сети – очень эффективный инструмент общения, без моего внимания не обходится ни одно обращение, несмотря на то, что большинство проблем, с которыми обращаются пензенцы, относятся к компетенции муниципальной власти. Но люди пишут мне, и я в обязательном порядке контролирую, как решаются проблемные вопросы», - подытожил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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