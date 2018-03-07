В Пензенской области потребовали заблокировать сайты по продаже прав и дипломов

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07 марта 2018, 12:34Общество
В ходе мониторинга Сети сотрудники прокуратуры Спасского района Пензенской области обнаружили сразу несколько сайтов с запрещенной информацией.
Так, был установлен портал, на котором свободно продавали анаболические стероиды. На другом сайте торговали дипломами о высшем профессиональном образовании, еще на одном – водительскими удостоверениями без прохождения обучения и сдачи экзаменов в подразделении МВД, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Кроме того, обнаружен интернет-сайт с информацией о способах приобретения и использования «неодимовых магнитов» на бытовые счетчики, с целью снижения учетных показателей.
В результате прокуратура подала четыре иска в суд о признании найденных сайтов запрещенными. Все исковые заявления были удовлетворены, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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