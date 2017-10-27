29 октября 2017, 13:53Экономика В Пензенской области построят молочную ферму и логистический центр В Пензенской области появится новая современная ферма на 2 250 голов дойного стада, кроме того будет открыт большой логистический центр. В ходе последней сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты утвердили два соглашения между правительством региона и крупными предприятиями.

В Кузнецком районе в ближайшее время будет открыта крупная современная молочная ферма и элеваторный комплекс. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области одобрили инвестиционное соглашение с агропромышленным предприятием «Восток Агро», которое планирует строительство в нашем регион.

«Планируется построить молочную ферму с численностью 2 250 голов дойного стада с созданием земельного портфеля в размере до 30 тысяч га, и дополнительно элеваторный комплекс до 150 тысяч тонн хранилища», - сообщил первый заместитель министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.

Ферма и элеватор позволят создать порядка двухсот новых рабочих мест. Объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей. Для предприятия предусматриваются преференции по налогам на имущество и транспорт.

В ходе второй сессии Законодательного собрания шестого созыва народные избранники поддержали еще один инвестиционный проект. «Областной производственный комбинат» планирует построить на территории региона логистический центр.

«Планируется создание при этом проекте 45 рабочих мест с достойной заработной платой. При этом объем инвестиций составит 395 миллионов рублей», - пояснил Рауф Чакаев

Согласно дополнительному соглашению, комбинат может реализовывать свой инвестиционный проект не только в Шемышейском, но и в Тамалинском, Пензенском и Каменском районах.

Экономика

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