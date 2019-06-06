06 июня 2019, 13:04Бизнесновости

В Пензенской области построят комплекс для переработки технической конопли

6 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иван Белозерцев провел переговоры с главой ГК «Коноплекс» Миленой Александровой.

Как сообщает пресс-центр облправительства, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

«Нам известны ваши планы строительства в Пензенской области производственного предприятия полного цикла для выпуска качественных и полезных продуктов питания из конопли.

Готовы поддерживать дальнейшее развитие вашего бизнеса на Пензенской земле – по производству высококачественной целлюлозы из лубяных культур. Считаем правильным сделанный выбор места для производства – на базе находящихся в государственной собственности объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Леонидовке», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В завершение стороны подписали протокол о намерениях. В частности, планируется реализовать инвестпроект «Производственно-складской комплекс по переработке технической конопли», пояснили в пресс-центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/163248/
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