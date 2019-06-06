В Пензенской области построят комплекс для переработки технической конопли

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06 июня 2019, 13:04Бизнесновости
6 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иван Белозерцев провел переговоры с главой ГК «Коноплекс» Миленой Александровой.
Как сообщает пресс-центр облправительства, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.
«Нам известны ваши планы строительства в Пензенской области производственного предприятия полного цикла для выпуска качественных и полезных продуктов питания из конопли.
Готовы поддерживать дальнейшее развитие вашего бизнеса на Пензенской земле – по производству высококачественной целлюлозы из лубяных культур. Считаем правильным сделанный выбор места для производства – на базе находящихся в государственной собственности объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Леонидовке», - подчеркнул Иван Белозерцев.
В завершение стороны подписали протокол о намерениях. В частности, планируется реализовать инвестпроект «Производственно-складской комплекс по переработке технической конопли», пояснили в пресс-центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Встреча с руководителем ГК «Коноплекс». Обсудили результаты работы компании в регионе. Компания прорабатывает вопрос реализации инвестпроекта по переработке масличных культур на базе индустр. парка «Отвель», также по глубокой переработке волокна. Подписали Протокол о намерениях pic.twitter.com/EitDEjeM9x— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 6 июня 2019 г.
Компания уже создала в регионе 70 рабочих мест, осуществление проекта по выпуску целлюлозы позволит открыть ещё 250. Создаваемое производство нацелено на выпуск новой импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции. #ПМЭФ2019 pic.twitter.com/UtXVaIOOm8— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 6 июня 2019 г.
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