В Пензенской области построят четыре ФАПа

В Пензенской области появится санитарная авиация и так называемые «теплые остановки» возле городских больниц. О новвовведениях, которые, впрочем, коснутся не только здравоохранения, говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Медицинская помощь станет еще доступнее. В первую очередь, в отдаленных населенных пунктах Пензенской области. На приобретение передвижных мобильных медицинских комплексов из федерального и областного бюджетов выделено около 40 миллионов рублей.

«Села Павловка, Старая Селя, Николаевка и Ростовка находятся в шести километрах от медицинских учреждений, поэтому в них не обеспечена доступность соответствующей помощи, она оказывается медбригадами. В 2019 году эти села включены в региональный проект строительства ФАПов, на это будет выделено 15 миллионов рублей», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

К тому же медпомощь станет более оперативной. В области планируется реализовать проект развития санитарной авиации. Несколько вертолетных площадок возведут возле трассы федерального значения «М5 Урал». Кроме того, в ходе оперативного совещания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил продумать возможности строительства в региональном центре возле крупных учреждений здравоохранения так называемых «теплых остановок».

«У женской консультации на улице Пушкина, возле областной больницы имени Бурденко и шестой городской. Там, где общественный транспорт ждут большое количество граждан», - сказал он.

На совещании в правительстве обсудили и тему организации в областном центре дорожного движения. Губернатор отметил, что многие пензенцы жалуются на переизбыток светофоров, некоторые из которых, по мнению горожан, только создают пробки. Вскоре высказать свое мнение по поводу работы городских светофоров сможет каждый желающий в специальном разделе на сайте городской администрации. Затем на самых проблемных участках будут приняты меры по борьбе с заторами.