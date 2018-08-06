В Пензенской области построят 4 фельдшерских пункта

В Пензенской области отремонтируют 16 аварийных и построят четыре новых фельдшерских пункта.

Также в регион поступят 16 мобильных маммографических и флюорографических комплексов.

«Мероприятия по укреплению материально-технической базы сельских объектов здравоохранения запланированы в рамках реализации одного из направлений национального проекта «Здравоохранение» - «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Направление посвящено улучшению доступности, качества и комфортности первичной медико-санитарной помощи», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

Проект Пензенской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи» получил согласование в части укрепления материально-технической базы объектов сельского здравоохранения.

Планируется, что в 2019 году в области будут построены четыре фельдшерских пункта. Кроме того, до 2023 года в регионе планируют отремонтировать 16 фельдшерских пунктов, признанных аварийными. Также, начиная с 2018 года, в область поставят 16 мобильных маммографических и флюорографических комплексов.

Все предстоящие расходы запланированы в федеральном бюджете на условиях софинансиования из областного, пишет ИА «Пенза-Пресс».