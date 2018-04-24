В Пензенской области после гибели парня проверят все линии электропередач

В Пензенской области следователи планируют проверить состояние линий электропередач после паводка.

«Учитывая послепаводковое состояние почвы и неблагоприятные погодные условия, следственное управление планирует обратиться в органы исполнительной власти с вопросом о необходимости организации повсеместных внеплановых осмотров воздушных линий электропередачи на территории Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Проверку решили провести после гибели от удара током 18-летнего парня, пишет ИА «Пенза-Пресс».