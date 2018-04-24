В Пензенской области после гибели парня проверят все линии электропередач

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24 апреля 2018, 12:04Общество
В Пензенской области следователи планируют проверить состояние линий электропередач после паводка.
«Учитывая послепаводковое состояние почвы и неблагоприятные погодные условия, следственное управление планирует обратиться в органы исполнительной власти с вопросом о необходимости организации повсеместных внеплановых осмотров воздушных линий электропередачи на территории Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Проверку решили провести после гибели от удара током 18-летнего парня, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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