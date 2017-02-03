В Пензенской области посчитают вернувшихся в села выпускников

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03 февраля 2017, 16:32Общество
В Пензенской области проведут мониторинг уехавших из региона выпускников школ городов, районных центров и сельских населенных пунктов. Соответствующее распоряжение дал вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-центр областного правительства, это делается для того, что бы определить, сколько выпускников после окончания учебы возвращается на малую родину.
«В большинстве районов за 2016 год произошло снижение рождаемости, это недопустимый фактор для всей Пензенской области. Поэтому каждая молодая семья, каждый выпускник школы должен быть на особом контроле», - пояснил Валерий Савин.
Он предложил проанализировать сколько одиннадцатиклассников в за последние пять лет возвращается в города и районы и кто учится по направлениям от региона.
«И попросим все наши производственные отрасли, минсельхоз, минтруд, минпром и т.д. рассказать, что делается для того, чтобы молодежь возвращалась в родные города и села Начинайте встречаться с будущими специалистами, начиная с первого курса учебы, чтобы они уже знали, чем будут заниматься на территории муниципального образования», - сказал вице-губернатор.
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