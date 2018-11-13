В Пензенской области посадили несостоявшихся наркодилеров

В Пензенской области осудили двух приятелей, один из которых – несовершеннолетний, по нескольким статьям, связанным с запрещенным веществом.

Установлено, что 29-летний мужчина вместе с несовершеннолетним приятелем решили заняться продажей наркотиков. Через интернет они договорились с незнакомцем о поставке запрещенного товара.

Первую закладку юноша отыскал для личного пользования, затем поступила оптовая партия. При этом его старший приятель оставил один пакетик себе, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В итоге дельцов задержали сотрудники полиции. Имеющиеся у них наркотики изъяли. Суд дал парню четыре года лишения свободы, мужчине – три с половиной года. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».