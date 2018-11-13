В Пензенской области посадили несостоявшихся наркодилеров

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 ноября 2018, 15:06Криминал
В Пензенской области осудили двух приятелей, один из которых – несовершеннолетний, по нескольким статьям, связанным с запрещенным веществом.
Установлено, что 29-летний мужчина вместе с несовершеннолетним приятелем решили заняться продажей наркотиков. Через интернет они договорились с незнакомцем о поставке запрещенного товара.
Первую закладку юноша отыскал для личного пользования, затем поступила оптовая партия. При этом его старший приятель оставил один пакетик себе, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В итоге дельцов задержали сотрудники полиции. Имеющиеся у них наркотики изъяли. Суд дал парню четыре года лишения свободы, мужчине – три с половиной года. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 ноября 2018, 17:58«Сплин» представит пензенцам новый альбом «Встречная полоса»
13 ноября 2018, 17:39В Пензе откроют мемориальную доску Василию Ключевскому
13 ноября 2018, 17:08В Пензенской области предложили создать фонд поддержки развития туризма
13 ноября 2018, 16:38В Пензе снимут выпуск программы НТВ «Поедем, поедим»
13 ноября 2018, 16:07По просьбам пензенцев изменят схемы движения транспорта
13 ноября 2018, 15:37Пензячка добивается в суде оправдания умершего сына
13 ноября 2018, 15:06В Пензенской области посадили несостоявшихся наркодилеров
13 ноября 2018, 14:36В Белинском районе большегруз сбил женщину