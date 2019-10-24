В Пензенской области посадили более 500 тысяч сосен

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24 октября 2019, 12:45Общество
В Пензенской области высадили новые деревья на площади 562 га, что составляет 101% от установленного годового плана. Такие цифры приводит региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
Всего за осень в регионе высадили более 500 тысяч сеянцев сосны на площади 730 га, что составляет 103% от годового плана, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщили в пресс-службе пензенского минлесхоза, лесовосстановление и подготовка почвы для высаживания деревьев в 2020 году продолжатся до конца октября.
Лесовосстановительные мероприятия на территории Пензенской области проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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