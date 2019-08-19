В Пензенской области помогли трудоустроить более 4000 подростков

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19 августа 2019, 16:07Бизнесновости
С начала 2019 года в пензенские центры занятости обратились более 4300 жителей региона от 14 до 18 лет.
Как сообщает пресс-центр облправительства, подростки просили содействия в поиске подходящей работы в свободное от учебы время. Им помогли устроиться на промышленные и аграрные предприятия, в организации бюджетной сферы.
В основном, несовершеннолетних задействуют в подсобных работах на строительных участках и производственных площадках, в благоустройстве территорий, захоронений участников ВОВ, оказании помощи лицам старшего поколения.
Подросткам рассказали о вакансиях на предприятиях, о востребованных на рынке труда специалистах и оказали помощь в выборе будущей профессии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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