В Пензенской области поймали пьяных мотоциклистов

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29 июня 2017, 16:36Общество
В Пензенской области сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспортных средств.
«Проверки призваны повысить контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями мототранспортных средств, а также предупредить дорожно-транспортные происшествия с их участием», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области.
Только за время проверок мотоциклисты допустили 120 нарушений ПДД, а трое из них находились в нетрезвом состоянии.
Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения, а также использовать средства защиты при движении на двухколесном транспорте, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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