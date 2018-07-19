В Пензенской области Поимский пансионат адаптировали для инвалидов

Пензенские учреждения адаптируют для обслуживания маломобильных групп населения. На протяжении шести лет в регионе реализуется программа «Доступная среда». Благодаря ней инвалиды получили беспрепятственный доступ во многие учреждения. Примером удачной реализации проекта можно считать социально-оздоровительный центр при пансионате села Поим Белинского района.

Поправить свое физическое и душевное состояние в пансионате села Поим могут с комфортом теперь не только пенсионеры, а также инвалиды и маломобильные жители региона. В рамках программы «Доступная среда» социально-оздоровительный центр при данном учреждении был оборудован для проживания людей с ограниченными возможностями.

«Были выделены бюджетные средства в размере 600 тысяч рублей. Любой человек, вне зависимости от физических возможностей, может без посторонней помощи посетить любой объект пансионата», - рассказал директор учреждения Юрий Макаров.

Доступная среда в Поимском пансионате начинается уже с автопарковки. Рядом с ней установлена специальная табличка для слепых и слабовидящих со схемой расположения зданий. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в зданиях расширены дверные проемы и установлены пандусы. Внутри вдоль стен - поручни. В случае возникшей проблемы можно нажать кнопку вызова помощи. Для инвалидов по зрению во всех зданиях висят пиктограммы и мнемосхемы, а помещения оснащены визуальной, акустической и тактильной маркировкой.

«С 2012 года в Пензенской области адаптирован 81 приоритетный объект в социальной сфере: выполнены работы по приобретению подъемников, установке лифтов, адаптации входных групп, размещению, информационных табло для слабовидящих и слабослышащих. Адаптация объектов является приоритетной работой и ведется планомерно из года в год», - сказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Егорова.

В 2018 году из федерального и областного бюджетов на реализацию программы «Доступная среда» выделено более 19 миллионов рублей. На эти деньги в регионе будут отремонтированы 20 объектов, в том числе - здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования и спорта.