В Пензенской области погорельцы могут рассчитывать на новый вид материальной помощи

03 февраля 2020, 17:59Общество
В ходе совещания 3 февраля в правительстве региона члены кабмина рассмотрели вопрос о различных видах социальной помощи, оказываемых в Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев отдельно поднял тему о мерах поддержки погорельцам.
«При пожаре у нас была предусмотрена помощь лесоматериалами и выплата по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, плюс небольшая выплата из бюджета района, но этого мало, одежду купить не на что.
Мной подписано постановление, согласно которому люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации после пожара, имеют право на новую выплату до 150 тысяч рублей», - сказал губернатор.
Положение определяет порядок назначения и выплаты единовременной материальной помощи гражданам, утратившим имущество в пожаре после 1 января 2020 года, сообщили в пресс-центре облправительства.
Право на получение выплаты имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на одного человека. Помощь окажут в случае полной утраты жилого помещения.
Еще одно условие – жилое помещение, где произошел пожар, должно было находиться на территории Пензенского региона. Граждане должны были проживать в нем постоянно. Кроме того, выплата положена тем, кто не получил материальную помощь за счет средств резервного фонда регионального правительства.
«Люди должны быть проинформированы о помощи, на которую могут рассчитывать», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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