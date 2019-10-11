В Пензенской области подводят первые итоги проекта по созданию комфортной среды

По словам губернатора Ивана Белозерцева, качественная и своевременная реализация нацпроектов – это абсолютный приоритет для правительства региона.

В 2019 году на поддержку региональной и муниципальных программ из бюджетов всех уровней выделено 487,1 млн руб. К сентябрю заключено 109 контрактов, на оплату выполненных работ перечислено 219,3 млн руб. На сегодняшний день полностью завершены работы на 43 объектах, на 46 они находятся на финальной стадии, сообщили в пресс-центре облправительства.

В частности, в Тамале в рамках реализации национального проекта отремонтировали сквер по улице Советской, мемориалы погибшим в годы Великой Отечественной войны по улицам Советская и Центральная. В Малой Сердобе обновили площадь возле районной администрации. На черном асфальте розовой и серой тротуарной плиткой выделены зоны возле памятника вождю революции, около Доски почета и места для отдыха на скамейках. Установлены новые цветочницы, весной в них появится зелень. Отмечено, что сельские администрации тратят немного своих средств, так как идет софинансирование бюджетов всех уровней.

В селе Лопатино в рамках программы благоустроили тротуары по ул. Юбилейной: от автовокзала до ул. М Горького выложен асфальтовый, от ул. М Горького до дома №14 по ул. Юбилейная – брусчатый. Вдоль пешеходных дорожек установлены скамейки и лавочки, урны. На улицах Молодежной, Березовой, Союзной, Медицинской сделан ремонт автомобильных дорог, на улицах М. Горького, Советской, Революционной – ямочный ремонт. Кроме того, появился новый тротуар на ул. Революционная.

В рамках проекта по формированию комфортной городской среды преобразился стадион «Нива» в Лунино. По новой технологии сделаны прорезиненные беговые дорожки, заасфальтированы площадки для баскетбола, волейбола, комплекса ГТО, который будет включать не только брусья, рукоходы и скамьи для пресса, но и другое оборудование, уличные тренажеры. Установлены футбольные ворота, баскетбольные кольца. Стоимость работ составила 7 млн рублей.

В 2020 году планируется сделать стадион еще привлекательнее: установить трибуны, выровнять и засеять травой футбольное поле. Но уже сейчас здесь проводятся спортивные мероприятия - 3 октября состоялся традиционный легкоатлетический кросс «Золотая осень» среди общеобразовательных учреждений.

В Наровчате в рамках нацпроекта благоустроили городской парк на Советской площади. Мероприятия по благоустройству организованы в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Наровчатского сельсовета Наровчатского района Пензенской области на период 2018 - 2022 годы». Стоимость ремонта составила более 6 млн рублей на условиях софинансирования.

В рамках рабочей поездки в начале сентября городской парк посетил губернатор Иван Белозерцев. Глава региона осмотрел итоги работ по благоустройству. Здесь заасфальтированы дорожки и площадки, установлены уличные светильники и комфортные лавочки, подготовлена детская игровая зона, смонтирована летняя сцена, пишет ИА «Пенза-Пресс».