В Пензенской области подвели предварительные итоги уборочной кампании

На выездном совещании в Мокшанском районе подвели предварительные итоги уборочной кампании, обсудили планы по введению в эксплуатацию новых плодородных участков и меры для повышения эффективности земледелия. Беседу с аграриями лично вел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В регионе убрано 288 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет более 40% от запланированного объема.

«Неплохие темпы, идем с опережением. Каждый день убираем 35-37 тысяч гектар зерновой культуры, при нормальной погоде, думаем, что в ближайшие десять дней завершим основную уборку. Ожидаем, что соберем около двух миллионов тонн зерновых и сахарной свеклы и 350 тысяч тонн масленичных культур», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Ждать большего при столь засушливой погоде, признаются эксперты, не было смысла. Тем не менее, неудачным сезон назвать нельзя. Урожайность - на уровне 2017 года. По мнению аграриев, собранных зерновых и зернобобовых должно хватить не только для оборота внутри страны, но и за ее пределами.

«Надо попридержать зерно. Цена на него будет расти. Посмотрим сначала, как у Европы с уборкой урожая», - сказал губернатор.

«Нужно грамотно выработать стратегию реализации зерна. Цена, которая по сравнению с 2017 годом практически на 70-80% выше, позволяет обеспечить нам рентабельную работу», - отметил Андрей Бурлаков.

На совещании с аграриями обсудили и планы на следующий посевной сезон. Одна из главных целей - повысить урожайность, при этом снизив затраты. По подсчетам специалистов, сэкономить можно на удобрениях и средствах для насыщения почвы полезными элементами, если предварительно засеивать на полях сидераты, такие как люпин.

«Его мощная стержневая корневая система - более двух метров, она достает из глубин и подтягивает на поверхность не только влагу, которая нужна для растений, но еще фосфор и калий», - рассказал руководитель аграрного предприятия Александр Аргаткин.

Кроме того, люпин эффективно дренажирует пахотный слой, делая почву более пористой, уменьшает ее эрозию и кислотность. Также он обладает хорошими кормовыми качествами, по содержанию и качеству белка не уступает соевым растениям. Во многих районах Пензенской области поля засеивают люпином и с каждым годом посевная его площадь растет. К примеру, в Мокшанском районе с 20 гектаров за четыре года площадь для засева увеличилась до 600. Не исключено, что засеянных полей станет еще больше.

В Мокшанском районе, как и во всем регионе активно вводят в севооборот неиспользованные ранее земли. Для этого участки освобождают от лишней растительности и сорняков. Таким образом, в оборот уже ввели 30 тысяч гектаров. До 2020 года планируют засеить 130 тысяч гектаров необрабатываемых ранее земель.