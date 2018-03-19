В Пензенской области подвели предварительные итоги президентских выборов

В Пензе подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России 18 марта. Эксперты отмечают несколько аспектов. Во-первых, высокую явку, которая говорит о доверии к выборам у граждан, а во-вторых, техническое оснащение участков, которое гарантировало прозрачность голосования. Легитимность голосования подтвердили и наблюдатели. На выборах президента в Пензенской области их было около 11 тысяч человек.

Бюллетени президентских выборов 2018 года подсчитаны, предварительные итоги подведены. Выбор вектора развития на ближайшие шесть лет сделан. Действующий президент Владимир Путин, по последним данным, побеждает с результатом 76,69% голосов, оторвавшись больше чем на 60% от ближайшего соперника Павла Грудинина. О доверии к процедуре голосования красноречиво говорит явка избирателей. В Пензенской области она составила 73,75%, в то время как в среднем по стране этот показатель - около 67,5%.

«В Пензенской области выборы президента РФ прошли на высоком организационном уровне, те участки, которые находились под видеонаблюдением, где применялись КОИБы [комплексы обработки избирательных бюллетеней], дали этому процессу новую ступень развития, и, несмотря на снегопад, была очень высокая явка», - отметил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.



Среди технических средств - КОИБы, которые работали на 107 участках, и, конечно, электронная система отправки и заполнения протоколов участковых избирательных комиссий. Их заполняли в электронном варианте на каждом из участков.

На 380 избирательных участках были установлены камеры видеонаблюдения. Они показывали все происходящее в режиме реального времени через интернет. Кстати, этим ресурсом активно пользовались наблюдатели. У них в 2018-м тоже рекордная явка - 11 тысяч человек. Среди них - шестеро зарубежных наблюдателей. Из США, Казахстана и Голландии.

В 2018 году впервые подготовкой наблюдателей централизованно занимались в Общественной палате области. Это позволило объединить сотни общественников от разных организаций. Наблюдатели поясняют, что технологии и их зоркость помогли сделать эти выборы максимально прозрачными. По официальным данным, нарушений, которые помешали бы ходу голосования, обнаружено не было.

«Были ситуации, например, когда угол обзора видеокамеры задевал кабинку, вызывали ситуационный штаб, который разбирался в этом. Шесть таких мелких нарушений обнаружили, они никак не повлияли на ход выборов, это чисто рабочая обстановка, серьезных нарушений в Пензенской области не было», - прокомментировал член рабочей группы Общественной палаты по выборной компании 2018 года президента Российской Федерации Сергей Цигвинцев.

«Мне представляется, что Владимир Владимирович Путин, в отличии от соперников, смог представить избирателю внятный образ будущего. То есть в России есть стратегия, у него есть отлаженный, отстроенный аппарат управления. Имеются все необходимые элементы, которые смогли убедить избирателя в том, что за этим кандидатом будущее, стабильность», - сказал журналист и общественно-политический деятель Александр Кислов.

Специалисты также замечают, что такие результаты - это поддержка не только конкретного кандидата, его программы, но и тех изменений, которые люди почувствовали на себе за последние годы.