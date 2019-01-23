В Пензенской области подвели итоги операции «Алкоголь»

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23 января 2019, 19:41Общество
В Пензенском областном управлении МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», которое проводилось на территории региона в рамках месячника по борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции. Стражам порядка удалось раскрыть 14 преступлений и более 100 административных правонарушений в сфере нелегального оборота алкогольной продукции.
В ходе операции «Алкоголь» сотрудники полиции изъяли из оборота около 1500 литров суррогата, а также свыше 3000 пачек немаркированных табачных изделий. Как отмечают полицейские, благодаря принятым мерам в период новогодних и рождественских праздников алкоголем никто не отравился.
«Подразделениями охраны общественного порядка выявлено 138 административных правонарушений в сфере нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также немаркированных табачных изделий. На правонарушителей наложены административные штрафы на общую сумму 225 тысяч рублей», - прокомментировал начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области Роман Филиппов.
Что касается признаков, по которым можно отличить легальное спиртное от контрафактного, то оперативники советуют обращать внимание на цену. Если стоимость алкоголя - ниже минимально установленной, например, для бутылки водки объемом поллитра она составляет 205 рублей, такая продукция находится в незаконном обороте.
Еще один признак – место продажи алкоголя. Если у торговой точки нет лицензии, не стоит приобретать продукцию в таком магазине. Также легальный алкоголь можно отличить по федеральным специальным или акцизным маркам.
«На поддельных марках отсутствует голографический элемент, а у металлизированной полосы должны быть неровные края. Федеральной службой Росалкогольрегулирования разработано приложение для смартфона, оно называется «АнтиКонтрафакт Алко» (6+), которое может проверить марку по нанесенным на ней штрих-кодам», - объяснил оперуполномоченный по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области Андрей Соловьев.
По итогам 2018 года полицейские выявили 144 преступления в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и немаркированных табачных изделий. Пресечено более 800 административных правонарушений. Размер наложенных штрафов превысил шесть миллионов рублей.
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