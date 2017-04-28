28 апреля 2017, 19:13Общество В Пензенской области подвели итоги акции «Сурский край – без наркотиков» 143 уголовных дела, 71 протокол об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков - это итоги работы только круглосуточного телефона «горячей линии». О результатах акции «Сурский край - без наркотиков», которая завершилась в Пензенской области, говорили на заседании в правительстве региона.

Масштабный антинаркотический месячник проходил с 20 марта под эгидой прокуратуры и областного правительства. В 2017 году он проводился уже пятый раз. За время кампании в правоохранительные органы поступило более 300 сообщений о местах употребления, хранения и распространения запрещенных веществ. По каждому телефонному заявлению, в том числе - анонимному, проводили проверки. В 65% случаев информация подтверждалась.

«В период антинаркотической акции особое внимание уделялось профилактике незаконного потребления психоактивных веществ в местах массового пребывания граждан. За анализируемый период сотрудниками правоохранительных органов было проверено 1760 подобных объектов - развлекательных заведений и мест массового отдыха молодежи, вокзалов, рынка и других. По итогам такой работы выявлено 11 серьезных фактов незаконного оборота наркотиков», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

«Очень важно продолжать профилактическую работу, чтобы у молодых людей, которые ни разу не употребляли наркотики, не появлялось желания попробовать. Первичная выявляемость лиц, которая злоупотребляет наркотики, уменьшилась на 16,6%», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

За активное участие в акции «Сурский край - без наркотиков» благодарностями губернатора, председателя Законодательного Собрания региона и прокурора области наградили сотрудников полиции, работников соцучреждений, психологов и педагогов.

Общество

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