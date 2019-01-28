В Пензенской области подтвержден первый случай гриппа

За четыре недели 2019 года в Пензенской области выявили 2359 случаев ОРВИ, в целом заболеваемость – ниже эпидпорога на 43,1%.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, также в январе лабораторно подтвержден первый случай вируса гриппа АH3N2 (грипп А). Заболела жительница Пензенской области, которая не прививалась. В настоящее время пациентка выздоровела и выписалась из больницы.

Врачи обращают внимание на то, что при выявлении первых признаков заболевания нельзя заниматься самолечением – необходимо сразу обращаться к врачу.

«Как правило, грипп начинается остро, часто сопровождается ознобом, клинические симптомы развиваются очень быстро. Температура тела достигает 39–40 градусов уже в первые 24–36 часов. Появляется головная боль, преимущественно в лобно-височной области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах, нередко желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея), может снижаться артериальное давление», - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

Для тяжелого гриппа характерны такие симптомы, как высокая температура, одышка, затрудненное дыхание или боль в груди, посинение губ, примесь крови в мокроте, рвота и жидкий стул, головокружение, затруднение при мочеиспускании.

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе пензенцам советуют начать прием эффективных противовирусных препаратов с профилактической целью после согласования с врачом, пишет ИА «Пенза-Пресс».