В Пензенской области подросток украл крышу с сарая

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21 июня 2017, 17:48Криминал
52-летний житель Городищенского района Пензенской области заявил в полицию о краже.
Как выяснилось, у мужчины украли металлическую крышу со здания дачи и сарая, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Полицейские задержали по подозрению в краже подростка 2000 года рождения из города Сурска. Он сознался в воровстве.
«По данному факту проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
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