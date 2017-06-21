21 июня 2017, 17:48Криминал В Пензенской области подросток украл крышу с сарая 52-летний житель Городищенского района Пензенской области заявил в полицию о краже.

Как выяснилось, у мужчины украли металлическую крышу со здания дачи и сарая, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Полицейские задержали по подозрению в краже подростка 2000 года рождения из города Сурска. Он сознался в воровстве.

«По данному факту проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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